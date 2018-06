Enviado papal à Costa do Marfim morre em acidente

Madtha assumiu o cargo em 2008 e estava a trabalho na cidade de Odienne, no noroeste da Costa do Marfim, quando seu veículo colidiu com outro. O representante papal tentou, no passado, resolver o impasse político entre o ex-presidente Laurent Gbagbo e o atual Alassane Outtara. A recusa de Gbagbo de deixar o cargo, já que teve menos votos que seu concorrente, provocou cinco meses de violência no país, e deixou pelo menos 3 mil mortos. As informações são da Associated Press.