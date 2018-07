Envolvido no caso Bo Xilai pega 15 anos de prisão

Wang, antigo chefe de polícia do município de Chongqing, no sudoeste do país, tentou acobertar o assassinato de um empresário britânico sob sua jurisdição. O caso acabou levando à condenação da mulher do dirigente regional Bo Xilai, até então uma estrela em ascensão na política nacional. Segundo promotores, a cooperação de Wang foi crucial para desvendar o homicídio.

Em 6 de fevereiro, Wang, de 52 anos, entrou no consulado dos Estados Unidos, em Chengdu, alegou que sua vida estava em perigo e pediu asilo político. No dia seguinte, no entanto, ele foi convencido a deixar o consulado e levado sob custódia por oficiais chineses. As informações são da Dow Jones.