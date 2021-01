Envolvidos em morte de policial durante invasão do Capitólio serão responsabilizados, diz Biden

WILMINGTON - O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, expressou nesta sexta-feira, 8, solidariedade à família do policial do Capitólio morto durante a invasão de partidários pró-Trump na última quarta-feira, 6, e disse que os responsáveis enfrentarão consequências.

"Os envolvidos devem ser responsabilizados e serão", disse Biden a jornalistas.

Os promotores federais estão abrindo uma investigação de assassinato depois que o policial, Brian Sicknick, morreu na quinta-feira após sofrer ferimentos durante o motim.

O policial foi atacado por manifestantes e voltou ao escritório, onde desmaiou. Ele morreu em um hospital.

"Nossos pensamentos e orações estão com a família e colegas oficiais do oficial de polícia do Capitólio dos EUA Brian D. Sicknick, que sucumbiu na noite passada aos ferimentos que sofreu defendendo o Capitólio dos EUA, contra a multidão violenta que o invadiu em 6 de janeiro", disse o procurador-geral interino Jeffrey Rosen em um comunicado. /REUTERS