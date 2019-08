Epstein assinou testamento dois dias antes de sua morte

Dois dias antes de cometer suicídio, o megainvestidor Jeffrey Epstein assinou um testamento, confiando todos os seus bens a um grupo de investimento, segundo documentos judiciais divulgados pelo jornal The New York Post.

Os documentos, registrados nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos, atestam que Epstein confiou seus ativos - que chegam a cerca de 577 milhões de dólares - a um fundo fiduciário chamado Trust 1953.

O recuso é usado tradicionalmente para proteger a confidencialidade dos beneficiários, segundo um advogado citado pela publicação americana - nenhum beneficiário está nomeado no testamento, que só identifica as pessoas responsáveis por executá-lo.

Testamento de Epstein

No testamento de Jeffrey Epstein, estão a mansão do magnata em Manhattan - onde é acusado de ter abusado sexualmente de jovens e menores -, avaliada em cerca de 56 milhões de dólares; um rancho no Novo México (17 milhões de dólares); uma propriedade em Paris (8,6 milhões de dólares); assim como duas ilhas nas Ilhas Virgens: Little St James Island e Great St James Island (avaliadas 85 milhões de dólares).

Além destas propriedades, estão relacionados cerca de 307 milhões de dólares em ações e outros investimentos, 56 milhões em espécie e aviões, barcos e automóveis avaliados em 18,5 milhões, segundo o jornal.

Epstein, investidor que circulava entre ambientes influentes, cometeu suicídio, segundo as autoridades, em 10 de agosto no Centro Correcional Metropolitano de Nova York, onde permanecia detido após ser acusado de organizar uma rede de abuso de menores de idade. AFP