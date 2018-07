Equador analisa pedido de asilo político de Assange

Texto atualizado às 18h10

QUITO - A Embaixada do Equador em Londres divulgou nota na tarde desta terça-feira, 19, sobre o pedido de asilo político feito pelo fundador do WikiLeaks, Julian Assange. "Como signatário da Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, com a obrigação de rever os pedidos de asilo político, passamos imediatamente o pedido para o departamento indicado em Quito", afirma a nota.

Veja também:

Equador pediu que Julian Assange divulgasse informações sobre país

Fundador do WikiLeaks pede asilo político ao Equador

O documento explica que, enquanto o pedido de Assange é analisado, ele permanecerá "na Embaixada, sob proteção do governo equatoriano" e ressalta que a decisão de analisar o pedido não deve ser interpretado como uma interferência no processo judicial.

O ministro de Relações Exteriores do Equador, Ricardo Patiño,confirmou a informação em sua conta no Twitter. "Julian Assange solicitou asilo político na missão diplomática do Equador em Londres. (O) governo equatoriano analisa seu pedido".

O fundador do WikiLeaks pediu asilo político ao Equador nesta tarde. De acordo com Patiño, Assange enviou uma carta para o presidente Rafael Correa na qual diz que sofre "perseguição".

Em sua carta, segundo a AP, Assange escreveu ainda que as autoridades de seu país "não defenderão suas garantias mínimas diante de nenhum governo" e que "ignoram a obrigação de proteger a um cidadão perseguido politicamente". O australiano escreveu no documento para Correa que, por essas considerações, é "impossível" voltar a seu país.

Agradecimento

Assange, em comunicado divulgado para a imprensa, agradeceu o governo equatoriano por analisar seu pedido de asilo político. "Posso confirmar que hoje cheguei à embaixada do Equador, onde procurei um santuário diplomático e asilo político. Este pedido foi encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores na capital, Quito. Agradeço à embaixadora e ao governo do Equador por analisar meu pedido", afirmou o fundador do WikiLeaks.