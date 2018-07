Equador avalia pedido de asilo a Assange, afirma Patiño

Assange tomou a medida algumas semanas após a Suprema Corte da Grã-Bretanha rejeitar o pedido de Assange para que sua extradição à Suécia fosse reconsiderada. Assange é procurado pela Justiça da Suécia após duas mulheres o terem acusado de estupro, durante uma visita que ele realizou a Estocolmo em 2010. Assange nega ter estuprado as duas mulheres, que segundo ele aceitaram fazer sexo.

A luta de Assange para ficar na Grã-Bretanha já dura quase dois anos e ofuscou o trabalho do seu website, que se dedicou a expor segredos do governo dos Estados Unidos e também da diplomacia de outros países. No dia 30 de maio, a Suprema Corte rejeitou o pedido feito pelos advogados de Assange e afirmou que a extradição poderá levar dez dias, a partir de 28 de junho.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.