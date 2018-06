Equador concede asilo político para Assange

O ministro de Relações Exteriores equatoriano, Ricardo Patiño, afirmou que Assange enfrenta uma perseguição real com a ameaça de ser extraditado para os Estados Unidos, onde, segundo o ministro, não terá um julgamento justo e pode ser condenado à morte. O fundador do WikiLeaks irritou os Estados Unidos em 2010, quando seu site publicou documentos diplomáticos secretos. Ele disse temer que a Suécia o extradite para os EUA, e acredita que ali sua vida corre perigo.

Na quarta-feira, Patinõ acusou o governo do Reino Unido de planejar invadir embaixada do Equador, em Londres, para prender Assange. "Seria um ato hostil e inamistoso, da parte de um Estado com o qual o Equador tradicionalmente mantém uma relação amigável e de cooperação", disse o ministro na ocasião. Nesta quinta-feira, o site do WikiLeaks condenou a ameaça britânica, classificando-a como um ataque "hostil e extremo" às pessoas que pedem asilo político. As informações são da Associated Press e Dow Jones