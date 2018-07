Equador: Correa reeleito com 57,8% dos votos

O segundo lugar ficou com o ex-banqueiro Guillermo Lasso, com 22,26% dos votos, seguido pelo ex-presidente Lucio Gutiérrez, com 6,17%.

O CNE equatoriano ainda não divulgou, no entanto, a distribuição final das 137 cadeiras na Assembleia Nacional.

Segundo estimativas baseadas em pesquisas de boca de urna, a Aliança País, de Correa, deve permanecer como força majoritária, com 95 a 100 deputados na casa legislativa. As informações são da Associated Press.