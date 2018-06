Equador declara-se aberto a negociar com Reino Unido O ministro das Relações Exteriores do Equador, Ricardo Patiño, afirmou nesta segunda-feira que o governo de seu país está aberto a negociações com o Reino Unido em relação ao futuro do jornalista australiano Julian Assange, fundador e editor-chefe do site dedicado ao vazamento de informações secretas WikiLeaks.