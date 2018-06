Equador diz que negociações com Grã-Bretanha sobre Assange chegaram a um impasse O Equador afirmou nesta quinta-feira que negociações com a Grã-Bretanha a respeito do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, estão num impasse, enquanto o australiano se aproxima do terceiro ano abrigado na embaixada equatoriana em Londres.