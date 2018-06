Equador e Reino Unido discutirão sobre Assange O ministro das relações exteriores do Equador, Ricardo Patino, se reúne na segunda-feira, 17, com sua contraparte britânica, o ministro William Hague, para resolver o impasse diplomático envolvendo o fundador do WikiLeaks, Julian Assange. Neste domingo (16), ele se encontra com Assange, que há um ano, a ser completado na próxima quarta-feira, buscou refúgio na embaixada do Equador em Londres. O custo para a embaixada equatoriana de manter Assange já chega a 3 milhões de libras e o Patino quer encontrar um solução para o impasse.