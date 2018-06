Equador: explosão em hidrelétrica mata 4 trabalhadores

O gerente da empresa, Tito Torres, afirmou que quatro especialistas em explosivos estavam trabalhando em um túnel na noite de ontem quando a explosão ocorreu. "Ainda não se conhecem as causas da explosão e estamos em processo de investigação, mas eles (os trabalhadores) estavam ali dentro como parte do trabalho normal que vinham realizando na reta final da obra", disse.

De acordo com o gerente, os quatro especialistas eram funcionários do Gezhouba Group, que tem sede na China e foi contratado para executar a obra. Os corpos das vítimas foram encaminhados à cidade vizinha de Cuenca, a 310 quilômetros de Quito, para realizar os trâmites legais para as repatriações. Fonte: Associated Press.