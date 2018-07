Equador mostra apoio a Evo Morales após incidente em voo O presidente do Equador, Rafael Correa, mostrou apoio ao líder bolivariano Evo Morales nesta terça-feira após França e Portugal rejeitarem o pedido de entrada do avião do presidente da Bolívia em seus respectivos espaços aéreos, forçando a aeronave a pousar na Áustria.