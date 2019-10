Equador passa pelo décimo dia seguido de protestos

QUITO - Os movimentos indígenas se envolveram em novos e violentos confrontos com as forças de segurança nesta sexta-feira, 11, na capital do Equador, no décimo dia de protestos contra os ajustes econômicos acordados pelo governo do presidente Lenín Moreno com o Fundo Monetário Internacional (FMI), após a convocação das lideranças para intensificar as ações na ausência de diálogo.

Depois do pedido dos líderes pela radicalização das ações, após o fracasso de uma tentativa de diálogo, a capital equatoriana viveu uma retomada da violência, que já deixa cinco mortos e quase 2 mil feridos e presos, segundo a Defensoria Pública.

Para Entender Guia para entender a crise no Equador País enfrenta a maior onda de protestos dos últimos 12 anos; entenda o que está acontecendo

Os distúrbios eclodiram nos arredores da sede do Legislativo, que havia sido brevemente ocupado pelos indígenas na terça-feira, e em outro ponto do centro da cidade, militarizada e abalada pela severa crise.

Os manifestantes jogaram pedras e coquetéis molotov em policiais, que tentaram dispersá-los com gás lacrimogêneo e balas de borracha. Veículos de choque avançaram em direção a homens encapuzados.

"Assassinos!", gritaram os indígenas que, segundo testemunhas, foram interceptados quando tentavam se reunir no estádio de Ágora, onde está reunida a Confederação de Nacionalidades Indígenas (Conaie), umas das lideranças do protesto.

Esses choques coincidiram com a chegada de indígenas da Amazônia equatoriana a Quito.

"Aqui estão violando os direitos humanos", disse, enfurecido, Marlon Vargas, dirigente dessas comunidades, em um vídeo transmitido pela organização.

Imagens mostram os indígenas escalando prédios públicos, enquanto militares se entrincheiravam nos arredores da Assembleia Legislativa.

O governo denunciou em um comunicado ataques "de forma violenta contra a força pública" perto dos hospitais.

Mais tarde, Lenín Moreno propôs o diálogo direto aos indígenas. Em uma breve mensagem ao país, Moreno ressaltou que é "indespensável conter a violência". "Faço um chamado aos dirigentes a dialogar diretamente comigo", acrescentou o presidente.

Ainda na quinta-feira, as lideranças indígenas haviam afastado qualquer tentativa de diálogo buscada pelo governo, a pedido da ONU e da Igreja Católica, em busca de uma saída para crise desencadeada pelo fim dos subsídios aos combustíveis e o consequente aumento dos preços em até 123%.

Oito policiais que tentavam conter os protestos foram capturados pelos índios na manhã de quinta, e somente foram liberados à noite. Na ocasião, os dirigentes da Conaie prometeram aplicar a "Justiça ancestral indígena" caso a violência policial continuasse a ser aplicada contra os manifestantes.

Moreno, que dias antes se mostrou confiante em um acordo "em breve", acompanha a crise do porto de Guayaquil, para onde migrou a sede do governo, após declarar estado de exceção e enviar as Forças Armadas para conter os protestos.

Para Entender Em Guayaquil, Lenín Moreno sente que tem mais força Presidente do Equador não mostra sinais de recuo em meio a crise

Apoio dos EUA

Washington expressou nesta sexta seu apoio ao presidente equatoriano e suas "necessárias" reformas econômicas, por meio de um comunicado do secretário de Estado Mike Pompeo.

"Os Estados Unidos apoiam os esforços do presidente Moreno e do governo do Equador para institucionalizar as práticas democráticas e aplicar reformas econômicas necessárias", afirma o comunicado.

A violenta reação às reformas econômicas impostas por Moreno mergulhou Quito no caos e interrompeu o transporte de petróleo - a maior fonte de divisas do país - por seu principal oleoduto, devido à ocupação de poços na Amazônia.

Moreno, no poder desde 2017, enfrenta sua maior crise devido aos empréstimos milionários negociados com o FMI para aliviar o pesado déficit fiscal que culpa o desperdício, o endividamento e a corrupção do governo de seu antecessor e exaltado Rafael Correa.

Protesto fortalecido

Abalada pela morte de um líder indígena nas manifestações de quarta-feira, a Conaie prometeu "radicalizar" suas ações por meio de bloqueios de estradas e prédios públicos.

Nesta sexta-feira, em 17 das 24 províncias, houve bloqueios de estradas, de acordo com o Sistema de Segurança Integrado ECU911.

Ao mesmo tempo, mil indígenas da Amazônia - segundo a Conaie - chegaram a Quito para participar dos protestos.

Os amazônicos se juntaram aos indígenas do centro andino que entraram na capital a partir de segunda-feira a pé e de ônibus, desafiando o estado de exceção imposto por Moreno no início do protesto.

O líder Marlon Vargas lançou uma nova convocação para intensificar o protesto na floresta amazônica. "Dentro de nossos territórios estão os destacamentos, os batalhões (militares). Agora devemos agir, irmãos, fortemente, porque eles estão nos matando aqui".

Os povos indígenas, que representam 25% dos 17,3 milhões de equatorianos, são o setor mais atingido pela pobreza e trabalham principalmente no campo.

Com a liberação dos preços dos combustíveis, eles precisam pagar mais para transportar seus produtos, enquanto temem uma inflação generalizada. / AFP