Equador propõe criar tribunal sul-americano A União das Nações Sul-Americanas (Unasul) vai analisar uma proposta do Equador de criar uma Corte de Justiça da região que sirva para arbitrar litígios entre os países. A ideia, apresentada pelo presidente equatoriano, Rafael Correa, durante a reunião dos chefes de Estado, ontem pela manhã, foi recebida com simpatia pelos demais países, especialmente após a crise aberta com a decisão da Corte Internacional de Justiça que retirou parte do território marítimo da Colômbia, em favor da Nicarágua.