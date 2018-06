Equador requisita ingresso no Mercosul O governo do Equador pediu formalmente nesta quarta-feira o início de negociações ingressar no Mercosul como membro pleno. O pedido formal do Equador foi encaminhado à presidência do Mercosul, atualmente exercida pelo Uruguai. O anúncio foi feito pelo ministro equatoriano de Comércio Exterior, Francisco Rivadeneira.