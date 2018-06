Equador: resultados iniciais apontam Correa com 56,8% Resultados oficiais da eleição presidencial do Equador, realizada hoje, mostram o presidente Rafael Correa, candidato à reeleição, com 56,8% dos votos válidos. Já o banqueiro Guillermo Lasso tem 24,8% dos votos válidos. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, haviam sido apurados 18,4% das urnas.