Equador se diz aberto a mediação internacional para resolver crise; presos chegam a 570

QUITO - O governo do Equador afirmou nesta terça-feira, 8, que aceitaria a mediação das Nações Unidas ou da Igreja Católica para a grave crise que afeta o país a quase uma semana contra medidas de austeridade impostas pelo presidente Lenín Moreno.

Milhares de manifestantes indígenas já estão na capital do país - e muitos outros e estão a caminho - para participar de um grande protesto na frente do palácio presidencial, fortemente vigiado nesta terça.

Enfrentando a maior crise de seus dois anos e meio de governo, Moreno declarou estado de emergência na semana passada e nesta madrugada transferiu as operações do governo para a cidade costeira de Guayaquil, onde há menos manifestações.

"A única resposta é diálogo e firmeza ao mesmo tempo", disse o secretário da presidência Juan Sebastián Roldán a uma rádio local. “Não temos problema em aceitar a mediação sugerida pela Organização das Nações Unidas, por alguns membros da Igreja e reitores (universitários).”

Além disso, o porta-voz do governo informou que o número de pessoas presas durante os protestos chegou a 570.

Entenda a crise

Os protestos contra Moreno começaram na quinta-feira, 3, depois de o governo anunciar o corte de subsídios para combustíveis como parte de uma reforma econômica prevista em acordo de empréstimo de US$$ 4,2 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Grupos indígenas e outros manifestantes fizeram barricaram em estradas com pneus, pedras e galhos queimados, enquanto a polícia usou veículos blindados e gás lacrimogêneo para acabar com as manifestações.

Entre os detidos há um membro do Congresso que apoia o antecessor de Moreno, Rafael Correa, disse Roldán.

Moreno acusou o esquerdista Correa, seu ex-mentor e chefe quando era vice-presidente, de tentar um golpe com a ajuda do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro.

"Eles querem transformar o Equador na Venezuela", disse Roldán.

Mudança drástica

Moreno apoiou Correa durante seu governo de uma década, mas rompeu com ele depois de vencer as eleições de 2017 para sucedê-lo e mudou as políticas econômicas do país com uma guinada à direita.

Falando na Bélgica, onde ele vive autoexilado, Correa disse à Reuters que a acusação contra ele era um absurdo.

"Eles são tão mentirosos... Dizem que sou tão poderoso que com um iPhone de Bruxelas eu poderia liderar os protestos", disse o ex-presidente, mostrando seu celular.

"As pessoas não aguentam mais, essa é a realidade", afirmou o ex-mandatário equatoriano, referindo-se às medidas econômicas de Lenín. Maduro ainda não respondeu à acusação de envolvimento da Venezuela no Equador. / REUTERS