Equipe da AIEA encerra viagem ao Irã Inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) encerraram nesta terça-feira sua visita ao Irã. A agência de notícias IRNA, do governo iraniano, informou que eles não visitaram nenhuma usina nuclear do país, mas que as negociações entre os inspetores e o governo foram mantidas em "uma atmosfera construtiva e positiva", segundo declarações de um funcionário do governo do Irã. A equipe da AIEA não fez comentários sobre a viagem.