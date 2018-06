Equipe da ONU viaja para região de Damasco

A equipe deixou o hotel em Damasco em um comboio de seis veículos. O destino não foi revelado inicialmente. Contudo muitos ativistas antigovernamentais receberam informações de moradores de que os inspetores estavam no subúrbio de Zamalka, leste de Damasco.

A equipe da ONU não emitiu uma declaração sobre seus planos para esta quinta-feira. Nas duas visitas anteriores, nesta semana, os inspetores também visitaram um outro subúrbio da cidade. Eles tomaram amostras biológicas de supostas vítimas. Segundo o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, a organização compartilhará os resultados "e nossa análise das amostras e evidências" com os membros do Conselho de Segurança da ONU e todos os países da ONU.

Ban também informou nesta quinta-feira que a equipe deverá deixar o país no sábado pela manhã. "Eles continuarão as atividades de investigação até amanhã, sexta-feira, e sairão da Síria no sábado pela manhã e se reportarão a mim assim que deixarem o país", disse Ban a jornalistas nesta quinta-feira.

Fonte: Associated Press.