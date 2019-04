Equipe de Biden rejeita acusações de assédio; líder democrata defende ex-vice-presidente

WASHINGTON - A equipe de Joe Biden, potencial candidato à indicação democrata para a disputa da presidência dos Estados Unidos em 2020, rejeitou na segunda-feira o que chamou de "difamações contra o ex-vice-presidente", após mais uma mulher acusá-lo de assédio.

O porta-voz de Biden exibiu fotos "manipuladas ou enganadoras" que circulam na internet há anos, nas quais se pode ver o que o próprio Biden, de 76 anos, descreve como um estilo de campanha "tátil".

Este novo caso se soma aos de duas mulheres que na semana passada acusaram Biden publicamente de tocá-las de forma imprópria, há alguns anos. "Estas difamações e falsificações existem há algum tempo na obscuridade da internet", disse o porta-voz Bill Russo em referência a várias imagens de Biden com mulheres e crianças. "Até hoje, os trols de direita e outros continuam explorando isto".

Na segunda-feira, uma mulher de Connecticut denunciou que Biden a tocou de forma imprópria em 2009, quando ele já era vice do presidente Barack Obama. "Agarrou a minha cabeça, colocou as mãos no meu pescoço e roçou o seu nariz com o meu. Pensei que ia beijar a minha boca", revelou a mulher de 43 anos.

Amy Lappos disse que não denunciou o caso porque acreditou que não prosperaria, mas garante que Biden cruzou a linha da decência e do respeito.

Defesa

Nesta terça-feira, 2, a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pesoli, disse que Biden deveria mudar seu estilo de interação física com as mulheres para evitar problemas: "Junte-se ao clube dos braços estendidos e cumprimente as pessoas como se ambas estivessem gripadas", ironizou.

Ela também afirmou não considerar que as denúncias contra o ex-vice-presidente sejam o suficiente para "desqualificá-lo" de uma eventual pré-candidatura à presidência. "Ele precisa entender que neste mundo em que estamos agora, o espaço das pessoas é importante".

Pelosi disse que conhece Biden há décadas e afirmou que seus netos "amam Joe Biden", acrescentando: "Ele é uma pessoa muito carinhosa". "Não é o que você pretendia, é como foi recebido", disse a líder democrata. "É como é recebido, por isso, dizer que sinto muito que você tenha sido ofendido não é um pedido de desculpas."

Biden, que pode estar prestes a anunciar sua pré-candidatura à presidência, pode te problemas por ser um "político tátil" como ele mesmo se descreve. / AFP e WASHINGTON POST