Equipe de busca indonésia suspende cauda de avião da AirAsia Equipes de busca e resgate indonésias suspenderam à superfície neste sábado a cauda do jato de passageiros da AirAsia que caiu há duas semanas com perda de todas as 162 pessoas à bordo, e em breve revistará os destroços em busca dos registros de voo.