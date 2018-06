Equipe de especialistas entra em território sírio

Os vinte agentes entraram no país pelo Líbano e estavam a caminho de Damasco. A missão da equipe envolve encontrar, desativar e destruir as armas químicas, de acordo com uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eles têm cerca de nove meses para finalizar a missão.

Após a chegada em Damasco, os inspetores devem se encontrar com autoridades do Ministério de Relações Exteriores ainda nesta terça-feira.

A Organização de Proibição de Armas Químicas recebeu documentos do regime sírio que detalham seu arsenal. Acredita-se que, entre os armamentos, há gás sarin, gás mostarda e outros químicos proibidos armazenados em cerca de 45 locais. Fonte: Associated Press e Dow Jones.