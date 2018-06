Equipe de produção de filme de Tom Cruise sofre acidente aéreo na Colômbia

Ao menos duas pessoas morreram nesta sexta-feira, 11, e outra ficou ferida em um acidente aéreo envolvendo supostos integrantes da equipe de produção do filme "Mena", que será estrelado por Tom Cruise, quando a aeronave em que viajavam caiu no município de San Pedro de los Milagros, no noroeste da Colômbia, segundo a imprensa local.

O avião era um bimotor tipo N164HH e cobria a rota entre Santa Fé de Antioquia e Medellín, capital do departamento (província) de Antioquia, segundo a agência de aviação civil do país, que confirmou o acidente pelo Twitter.

Vários veículos locais de imprensa informaram que os três integrantes da tripulação são Alan David Purwin, Yimmy Lee Garlam e Carlos Brel, que trabalham na indústria do cinema e, aparentemente, fazem parte da produção de "Mena", uma informação que ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Alan D. Purwin participa como piloto na produção do filme e já tinha trabalhado em outras produções como "Transformers" e "Armageddon".

Tom Cruise chegou à Colômbia no dia 19 de agosto para as gravações de "Mena" e se transformou no grande assunto da atualidade nacional por sua presença em Medellín.

No filme, o protagonista de "Missão Impossível" interpretará Barry Seal, um piloto americano que trabalhou para o narcotraficante Pablo Escobar, chefe do cartel de Medellín, e que depois foi informante da DEA, a agência antidrogas dos Estados Unidos.

A produção de "Mena" começou em maio deste ano na Geórgia, nos Estados Unidos, e está a cargo do nova-iorquino Doug Liman, diretor de outros filmes de ação como "A Identidade Bourne", e produtor de "O Ultimato Bourne".