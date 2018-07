Equipe de resgate é salva em mina de carvão na China

A agência oficial de notícias Xinhua disse que os integrantes da equipe tentavam retirar os mineiros, presos num túnel da mina de Anlilai, na província de Guizhou, desde quarta-feira.

Mas quando tentavam entrar no local, o túnel ruiu uma segunda vez e eles ficaram presos. A Xinhua disse que os homens foram retirados nesta quinta-feira por meio de um novo túnel.

Os trabalhos para chegar aos cinco mineiros continuam.

As minas de carvão da China estão entre as mais perigosas do mundo e há frequentes acidentes envolvendo explosões, desmoronamentos e enchentes. Ações para melhorar a segurança nesses locais reduziram o número de mortos, mas centenas de pessoas ainda perdem a vida a cada ano. As informações são da Associated Press.