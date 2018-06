Equipe de segurança nacional dos EUA discutirá Síria

Um comunicado deve ser divulgado após a reunião, com um relatório contendo informações que os EUA colheram sobre o ataque com armas químicas ocorrido na Síria na semana passada. Obama afirma que o regime do presidente sírio, Bashar Assad, foi o responsável pelo ataque, mas ele ainda precisa apresentar evidências para comprovar suas afirmações.

Obama também poderá falar sobre a Síria durante a parte pública de uma reunião com líderes bálticos nesta sexta-feira, na Casa Branca. Fonte: Associated Press.