Equipe de Trump pede relação de programas que promovem igualdade de gênero

WASHINGTON - A equipe de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta semana a funcionários do Departamento de Estado uma relação detalhada dos programas que promovem igualdade de gênero, causando o temor de que o futuro governo planeje reverter uma série de iniciativas da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, ex-adversária do republicano nas eleições.

O memorando de uma página pede uma relação “dos programas existentes e das atividades que promovem a igualdade de gênero, como a promoção da participação das mulheres nas esferas econômica e política e o fim da violência de gênero”.

A equipe de Trump também pediu informações sobre cargos dedicados a essas atividades e o valor dos gastos destinados a esses programas em 2016. Apesar de o conteúdo do documento não falar em nenhuma mudança de diretriz, ele deixou o Departamento em alerta. / NYT