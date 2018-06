Equipe do FMI deve voltar à Ucrânia no início de 2015

A economia ucraniana deve apresentar retração de pelo menos 7% neste ano, devido à perda de território e aos conflitos com separatistas pró-Rússia no leste do país. Na semana passada, o banco central informou que suas reservas internacionais caíram para menos de US$ 10 bilhões pela primeira vez em uma década, pressionadas pela forte desvalorização da moeda local e o custo para pagar o fornecimento de gás da Rússia.

O FMI concordou em emprestar US$ 17 bilhões à Ucrânia, mas depois de entregar as duas primeiras parcelas, somando US$ 4,6 bilhões entre maio e setembro, a entrega do valor restante foi atrasada por causa das eleições e da demora na formação de um novo governo.

Quando esteve em Kiev, no início do mês, David Lipton encontrou o presidente Petro Poroshenko, o primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk e os novos ministros das Finanças e da Economia. "Fiquei impressionado pela visão para a transformação econômica da Ucrânia e pelo comprometimento com a implantação de reformas", afirma Lipton no comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.