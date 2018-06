Equipe que investiga uso de armas químicas deve chegar na Síria domingo

A missão da ONU para investigar o suposto uso de armas químicas na guerra civil da Síria planeja entrar no país neste domingo, disseram autoridades nesta sexta-feira, 16. A equipe, composta por especialistas em armas da Organização para a Proibição de Armas Químicas, pretende investigar as alegações de uso de gás sarin e outros agentes tóxicos nervosos.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse na quarta-feira que os detalhes da viagem foram arranjados com o governo sírio. Uma autoridade disse à Reuters nesta sexta-feira que a equipe iria para a Síria no domingo, caso as condições de segurança permitam. Um diplomata da região confirmou a agenda.

Um local a ser visitado pelos especialistas da ONU é Khan al-Assal, em Alepo, onde o governo sírio diz que rebeldes usaram armas químicas em março. Dois outros locais da visita ainda não foram determinados e podem ser muito perigosos, disse a autoridade.

O governo e a oposição acusaram um ao outro de usar armas químicas durante o conflito que já dura mais de dois anos, mas ambos negaram. O inquérito da ONU tentará estabelecer apenas se foram usadas armas químicas e não quem as usou.

Os Estados Unidos disseram, em junho, que as forças de Assad usaram armas químicas contra os combatentes rebeldes./ REUTERS