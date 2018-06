Equipes de resgate da Ucrânia acham caixas-pretas do voo MH17

KIEV - Serviços de emergência ucranianos encontraram duas caixas-pretas no local da queda do avião da Malaysia Airlines, disse um assessor do governador da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, nesta sexta-feira, 18, segundo a agência Interfax-Ucrânia.

"Duas caixas-pretas foram achadas por nossos serviços de emergência. Não tenho informações sobre onde se encontram essas caixas no momento", disse Kostyantyn Batovsky, de acordo com a agência. Um porta-voz do Ministério de Emergências ucraniano não quis comentar a notícia.

Mais cedo, Kiev acusou, segundo a rede americana CNN, os separatistas pró-Rússia de pegarem as caixas-pretas e levarem para Moscou, mas o chanceler russo, Sergei Lavrov, disse que a Rússia não planeja se apossar dos registros de voo das "caixas-pretas".

"Apesar do que Kiev está novamente dizendo, nós não planejamos pegar essas caixas (pretas). Não planejamos violar normas (internacionais) vigentes nesse tipo de situação", disse Lavrov em uma entrevista à TV estatal russa. "Queremos que peritos internacionais cheguem o mais rápido possível ao local da queda para que possam recuperar as caixas-pretas imediatamente." /REUTERS