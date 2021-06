Equipes de resgate em Miami aprenderam com o atentado de Oklahoma e o 11 de setembro

Manny Fernandez, The New York Times , O Estado de S.Paulo

Enquanto os médicos mantinham sua busca frenética pelos desaparecidos nos escombros do prédio que desabou parcialmente em Surfside, na Flórida, eles confiaram em algumas lições de desastres anteriores e na ciência sombria, mas cada vez mais sofisticada, de busca e resgate urbano.

Michael J. Fagel, um socorrista de emergência, era um oficial de segurança e logística após o atentado a bomba contra um prédio federal em Oklahoma City, em 1995, e os ataques ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Ele lembrou não do barulho das pilhas de metal retorcido, mas do silêncio - a importância de vida ou morte do silêncio absoluto.

"Usamos estetoscópios. Usamos aparelhos auditivos, usamos tudo", disse Fagel, de 68 anos, sobre o local do desastre em Oklahoma City. "Nós interrompíamos a missão por cinco minutos, dávamos três toques de uma buzina de ar. E você iria ouvir. Você ouve um gemido. Você ouve um sussurro. Você ouve um som de respiração."

Fagel, que ensina gerenciamento de desastres, disse que o esforço de busca e resgate na Flórida provavelmente usará algumas das mesmas técnicas que orientaram a resposta a colapsos e explosões de edifícios nas últimas décadas.

A cena foi dividida em zonas para facilitar a organização do pessoal e na tentativa de estabelecer ordem. Uma prioridade é cortar tudo que for arriscado, uma tarefa complexa.

"Você pode ter que ir à rua com uma retroescavadeira, desenterrá-los, desligá-los para que não haja mais faísca, não haja mais combustível potencial para o fogo", disse ele.

Existem várias operações ao mesmo tempo e algumas se movem mais rapidamente do que outras. Há quem esteja estudando a segurança da própria cena e trabalhando para estabilizar partes do prédio que ainda estão de pé. Uma sopa de acrônimos de agências e funcionários locais, estaduais e federais se reúnem, incluindo as forças-tarefa que compõem o Sistema Nacional de Pesquisa e Resgate Urbano da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências.

A dificuldade para aqueles que se concentram nos escombros está em trabalhar de forma rápida, mas metódica.

"Existe aquele jogo das varinhas empilhadas, sabe?", disse Fagel. "Se você retirar algo da pilha de entulho, isso pode causar uma mudança estrutural de dois andares e tudo desabar".

E apesar de todo o treinamento e da estrutura de comando em nível militar, cada esforço de busca e resgate improvisa seu caminho através dos problemas.

Em julho de 1981, um baile estava sendo realizado no saguão de um hotel em Kansas City, Missouri, quando passarelas suspensas no teto desabaram, matando 114 pessoas.

Conforme as equipes de resgate chegaram ao local em Kansas City, jatos de água começaram a inundar o saguão. O fluxo vinha de tanques de água que não podiam ser fechados e os sobreviventes presos corriam o risco de afogamento. Quando o chefe dos bombeiros descobriu que as portas da frente do hotel estavam mantendo a água dentro, ele chamou uma escavadeira.

"Você usa todas as ferramentas, todos os ensinamentos, porque ainda somos pessoas ajudando pessoas", disse Fagel. "É só isso."

Ele disse que alguns dos que vasculharam os escombros na sexta-feira vão se lembrar do trabalho para o resto de suas vidas. Fagel, que ficou doente por causa do trabalho no marco zero em 11 de setembro, disse que os efeitos mentais e físicos podem não ser evidentes por anos.

"Tive colegas meus que trabalharam no atentado de Oklahoma City que nunca mais voltaram ao centro da cidade", disse ele. "Eles iriam evitar. Eles iriam contornar a Sixth com a Harvey (local do atentado)".

"Nós, como respondentes, nos colocamos antes dos outros. Mas nós, como respondentes, esquecemos que somos humanos".