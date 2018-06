Equipes de resgate encontram 3 corpos e 39 sobreviventes do naufrágio na Indonésia

BANGCOC - As equipes de resgate na Indonésia encontraram até esta segunda-feira, 21, 3 corpos e 39 sobreviventes do naufrágio do final de semana de uma embarcação com 122 pessoas a bordo, incluindo 14 menores, informaram fontes oficiais.

Os primeiros resgatados foram uma criança e uma mulher que usavam coletes salva-vidas, e dois homens que contaram como grandes ondas afundaram a embarcação, segundo a versão publicada no jornal The Jakarta Post.

O ferryboat navegava no golfo de Boni, no sul da ilha de Célebes, quando virou durante a noite do sábado em meio ao mau tempo e uma forte maré, após enviar mensagem de socorro.

Seis embarcações grandes e pequenas atenderam ao chamado saindo de Macasar, capital da Província de Célebes do Sul e de Kendari, de acordo com o diretor da agência de busca e resgate local, Roki Asikin.

Desde então, as operações de resgate encontraram 39 sobreviventes que foram levados a ambulatórios e centros de saúde próximos.

No sábado, o porta-voz da polícia do sul de Sulawesi, Frans Barung, havia dito que as autoridades portuárias perderam contato com o navio depois que o motor quebrou.

De acordo com Alamsyah, chefe da Agência de Mitigação de Desastres na Ilha Wajo, ondas de até três metros de altura e ventos fortes dificultaram os esforços para encontrar sobreviventes durante o dia. /EFE e REUTERS