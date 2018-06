Equipes de resgate encontram corpos de vítimas de acidente de voo promocional Equipes de resgate (foto) encontraram ontem os primeiros corpos das vítimas da queda do jato russo Sukhoi Superjet 100, no Monte Salak, na ilha indonésia de Java. O avião, que fazia um voo de demonstração, viajava com 45 pessoas a bordo.