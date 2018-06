Equipes de resgate encontram corpos em túnel que desabou no Japão

As equipes de emergência no Japão informaram neste domingo que o motorista de caminhão que conseguiu fazer um telefonema pedindo ajuda de dentro do túnel que desabou foi encontrado morto.

O resgate também encontrou vários corpos carbonizados dentro de um veículo incendiado.

O incidente ocorreu no túnel Sasago em uma estrada a oeste de Tóquio, no caminho para a cidade de Nagoya, na manhã de domingo (horário local, noite de sábado, horário de Brasília). Os sobreviventes descreveram como grandes pedaços de concreto caíram em cima dos carros.

Alguns dos carros pegaram fogo e uma fumaça preta e densa escapou do túnel, prejudicando os trabalhos de resgate. As equipes suspenderam a operação de resgate durante várias horas, pois temia-se um novo desabamento.

Pelo menos sete pessoas ainda estão desaparecidas no túnel que é considerado um dos mais longos do Japão.

A operação de resgate foi retomada durante a noite, mas, de acordo com um correspondente da BBC em Tóquio, Rupert Wingfield Hayes, se transformou mais em uma busca por corpos.

O correspondente afirma que surgiram questionamentos sobre como um túnel em uma estrada importante, que liga Tóquio à região central do país, pode ter desabado desta forma.

Três horas

Imagens do circuito fechado de televisão dentro do túnel mostraram uma parte de até cem metros que desabou em cima dos veículos.

De acordo com Rupert Wingfield Hayes, as câmeras de vigilância também mostraram as equipes de resgate se movendo livremente em cima dos destroços do desabamento.

O correspondente afirma que já há críticas ao serviço de resgate, que, segundo a imprensa, levou três horas para chegar ao local do desabamento.

Um repórter da NHK descreveu o momento em que o túnel começou a desabar, quando ele estava passando com seu veículo. Ele viu outros carros presos nos destroços e incendiados.

Outro sobrevivente descreveu para rede japonesa que viu "uma parte de concreto do teto cair de repente enquanto eu dirigia. Vi o fogo vindo de um carro esmagado".

Uma mulher que conseguiu escapar do túnel contou que estava com outras cinco pessoas dentro de um micro-ônibus. "Não tenho ideia sobre o que aconteceu com os outros. Não sei quantos veículos estavam à frente ou atrás do nosso."

O túnel Sasago tem cerca de 4,3 quilômetros de extensão e está em uma das maiores estradas que saem de Tóquio. A estrada teve que ser fechada depois do desabamento.

Motohiro Takamisawa, da empresa que gerencia a estrada, a Nexco, afirmou que acredita que a causa do desabamento teria sido um problema na estrutura do túnel.

"Entre duas placas de concreto existe algo que dá apoio a elas. Parece que esta parte desabou, mas isto é apenas um julgamento a partir das imagens das câmeras de segurança", disse ele à agência de notícias Reuters. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.