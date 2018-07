Equipes de resgate procuram desaparecidos em avalanche no Nepal

Texto atualizado às 19h18

KATMANDU - Helicópteros estão sobrevoando nesta segunda-feira, 24, a encosta do Monte Manaslu, no Nepal, em busca de seis alpinistas desaparecidos desde a avalanche que matou pelo menos nove pessoas, no domingo, 23. Outros alpinistas e equipes de resgate fazem as buscas por terra.

A avalanche aconteceu por volta das 4 da manhã do domingo (horário local), enquanto mais de 24 alpinistas estavam dormindo em suas tendas em um acampamento na oitava montanha mais alta do mundo. Dez alpinistas sobreviveram, mas ficaram feridos.

Equipes de resgate recuperaram oito corpos nesta segunda-feira, 24, e tentam retirar o nono de uma área que está a 7 mil metros de altitude. Entre os mortos, estão quatro franceses, um alemão, um italiano, um espanhol e um guia do Nepal.

