Equipes de resgate retomam buscas no Costa Concórdia Equipes de resgate retomaram hoje as buscas no cruzeiro italiano naufragado Costa Concórdia, mas apenas nas áreas que estão acima da água. Autoridades da defesa civil afirmaram nesta manhã que os mergulhadores por enquanto não vão trabalhar nas partes submersas do cruzeiro, mas somente ao longo do porto da ilha de Giglio, pois o mar está muito agitado.