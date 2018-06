Equipes de resgate socorrem 33 pessoas que passaram a noite presas em um teleférico na França

CHAMONIX, FRANÇA - Equipes de socorro resgataram na manhã desta sexta-feira, 9, as 33 pessoas que passaram a noite presas em teleféricos sobre as geleiras do Mont Blanc, após técnicos repararam os cabos, informou a operadora do teleférico.

Membros das equipes de resgate foram enviados assim que amanheceu para socorrer os que ainda estavam presos, incluindo uma criança, após o teleférico ficar parado em razão de problemas técnicos por volta das 17h30 locais (12h30 em Brasília) de quinta-feira.

Mais de 110 pessoas ficaram inicialmente presas no bondinho, que percorre uma distância de 5 quilômetros entre dois picos com altitude superior a 3 mil metros, depois que três cabos se enroscaram.

Em comunicado, La Compagnie du Mont Blanc, que administra o teleférico, não explicou as razões do acidente, mas informou que os cabos podem se enroscar após uma pausa repentina no sistema ou em caso de ventos fortes.

Quatro helicópteros resgataram 65 pessoas antes do anoitecer de dentro dos bondinhos, que levam quatro pessoas por vez, em Mont Blanc, maior montanha dos Alpes. Outras dezenas de pessoas foram retiradas durante a noite por membros das equipes de resgate com uso de cordas, e os últimos 33 foram resgatados nesta manhã. / REUTERS