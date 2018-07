Equipes encontram 110 corpos após naufrágio na Rússia

O ministro de Emergências, Sergei Shoigu, disse que mais de 208 pessoas podiam estar a bordo do navio Bulgária quando ele naufragou. O número é quase 75% superior ao limite de 120 pessoas que o barco tinha autorização de levar, segundo funcionários. O navio Bulgária foi construído em 1955, na Checoslováquia, e pertence a uma companhia de turismo. Ele viajava da cidade de Bulgar para a capital regional, Kazan. O sindicato da indústria turística russa informou que a embarcação não era inspecionada nem reformada havia anos.

Durante o trajeto, o barco estaria inclinado para um dos lados e foi atingido por uma onda mais forte, de acordo com o funcionário do ministério Igor Panishin, que mencionou relatos de sobreviventes. A embarcação naufragou em "cerca de oito minutos", segundo ele. Um sobrevivente disse ao canal russo Vesti 24 que outros barcos recusaram-se a ajudar no resgate. "Dois barcos não pararam, ainda que agitássemos nossas mãos", relatou o homem.

O naufrágio ocorreu a 3 quilômetros da costa, em uma área com profundidade de 20 metros de profundidade. O Volga, maior rio da Europa, tem 30 quilômetros de largura em alguns pontos. É um popular destino turístico, especialmente nos meses do verão. A tragédia ocorreu 750 quilômetros a leste de Moscou.

O presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, exigiu hoje investigação do caso e determinou amanhã como dia de luto no país. Ele também pediu uma revisão técnica da condição de todas as embarcações de passageiros no país. As informações são da Associated Press.