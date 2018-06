Equipes funerárias de ebola param greve em Serra Leoa

A vice-ministra da Saúde, Madina Rahman, afirmou em uma entrevista à uma rádio que a greve havia sido resolvida. Ela disse que o conflito surgiu devido ao atraso de uma semana no pagamento que foi depositado no banco, mas não chegou às equipes funerárias. "O Ministério da Saúde vai investigar o atraso", afirmou Madina. As equipes funerárias contam com 600 trabalhadores, organizados em grupos de doze pessoas.

Na vizinha, Libéria, profissionais de saúde afirmaram na quarta-feira que planejam entrar em greve se seus pedidos de aumento de salário e equipamentos não forem atendidos até o fim da semana. Eles querem salários mensais de US$ 700,00 e equipamento de proteção pessoal, afirmou George Williams, secretário-geral da Associação Nacional de Trabalhadores de Saúde. "Demos ao governo até o fim de semana para fornecer tudo isso ou vamos parar de trabalhar", alertou.

O salário médio de um trabalhador de saúde é menos de US$ 500,00, até para os profissionais mais qualificados. O ministro de Finanças da Libéria, Amara Konneh, defendeu uma compensação para a categoria, afirmando na última semana que era mais do que Serra Leoa e Guiné fizeram.

Também nesta quarta-feira, a missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) na Libéria afirmou que um membro da equipe médica contraiu ebola. É o segundo caso da doença nos integrantes da missão. O primeiro morreu em 25 de setembro. A missão está identificado e isolando outras pessoas que possam ter sido expostas e revendo procedimentos para diminuir o risco de contágio, informou Karin Landgren, representante do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.

Mais de 3.400 pessoas morreram este ano devido ao surto de Ebola na África Ocidental, que atinge mais fortemente Serra Leoa, Guiné e Libéria. Fonte: Associated Press.