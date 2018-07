Os bombeiros mantém o controle nos lados sul e oeste do Laboratório Nacional de Los Alamos, mas disseram que as chamas atingiram regiões sagradas para os indígenas no norte. O fogo já atingiu uma área de 375 quilômetros quadrados desde domingo. Autoridades acreditam que em breve ele vai se tornar o maior incêndio florestal da história do Novo México. As informações são da Associated Press.