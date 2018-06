Erdogan ataca inimigos após vitória do partido em eleições locais

ANCARA - O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ficou mais perto de uma candidatura presidencial e ganhou espaço em um disputa pelo poder nesta segunda-feira, 31, aproveitando os bons resultados nas eleições locais para lançar uma caçada aos inimigos do governo.

Com o seu estilo de liderança combativo, amado por uma base eleitoral fiel e conservadora, o Partido da Justiça e Desenvolvimento de Erdogan, o AKP (na sigla em turco), dominou o mapa eleitoral nas eleições do domingo 30, mantendo o controle das duas maiores cidades, Istambul e Ancara, e aumentando sua porcentagem de votos nacionalmente, superando um escândalo de acusações de corrupção.

Da varanda da sede do AKP, ao final de uma longa e amarga eleição que se tornou um referendo sobre o governo, Erdogan disse a milhares de simpatizantes que seus inimigos na política, a quem chamou de "traidores", "terroristas" e "uma aliança do mal", pagariam o preço.

"Vamos entrar no covil deles", prometeu, antes de uma enorme queima de fogos em Ancara. "Eles vão ter que responder por isso. Como você pode ameaçar a segurança nacional?"

O tom duro do discurso sugere que Erdogan considera agora ter mandato para uma forte ação contra os adversários. "A partir de amanhã, vamos ter alguns que vão fugir", disse.

A campanha eleitoral representa uma disputa entre Erdogan e o clérigo Gulen Fethullah, exilado nos Estados Unidos, a quem o premiê acusa de usar uma rede de seguidores na polícia e no Judiciário para tentar derrubá-lo.

Erdogan, que tem atraído o apoio da mesma classe profissional muçulmana que reverencia Gulen, expulsou milhares de policiais e centenas de juízes e promotores desde as operações contra a corrupção iniciadas em dezembro que tiveram como alvo empresários próximos ao premiê, bem como os filhos de ministros do governo.

Investidores ficaram aliviados com o resultado da eleição, considerando-a como um sinal de continuidade política. A lira teve a maior valorização em dois meses e as ações atingiram a maior alta em três meses.

"Do ponto de vista do mercado, o resultado da eleição parece ser mais ou menos o que o médico receitou: uma vitória sólida do AKP, que reforça a posição do partido governista da Turquia", disse Nicholas Spiro, diretor da Spiro Sovereign Strategy.

O principal partido de oposição, o CHP, disse que iria contestar o resultado em Ancara, onde a disputa foi particularmente acirrada. Mas não são esperadas grandes mudanças no cenário nacional, que coloca o AKP com 45,6% dos votos contados, um aumento robusto em relação aos 39% nas eleições locais de 2009./ REUTERS