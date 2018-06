Erdogan começa campanha pela reeleição em busca de novos poderes

ISTAMBUL – O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, iniciou de forma não oficial sua campanha à reeleição nas eleições turcas antecipadas para junho. Em ato realizado na cidade de Izmir, reduto do oposicionista Partido Social Democrata (CHP), Erdogan prometeu vitória a aliados.

“Eu acredito que nós faremos história em 24 de junho com recordes de votos nas eleições para o parlamento e para a presidência”, afirmou Erdogan, que chamou o líder da oposição, Kemal Kilicdaroglu, de ditador. O presidente turco ainda não oficializou sua candidatura às eleições.

Caso Erdogan vença – algo considerado possível uma vez que seu partido, o Justiça e Desenvolvimento (AKP), firmou uma aliança eleitoral com o Partido da Aliança Nacionalista (MHP) -, o presidente ganhará novos poderes executivos obtidos em uma reforma aprovada por pequena margem no ano passado.

A impaciência para ter os novos poderes fez Erdogan antecipar as eleições presidenciais em mais de um ano sob a justificativa que a Turquia precisa de uma presidência forte para lidar com as disputas econômicas envolvendo o país e a guerra na Síria.

As eleições serão conduzidas em meio ao estado de emergência em vigor no país desde a tentativa frustrada de golpe de Estado em 2016. Segundo o Comitê de Monitoramento do Conselho da Assembleia Parlamentar Europeia, a situação pode comprometer o resultado do pleito.

Para vencer o primeiro turno, o candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos. Pesquisas eleitorais apontam que provavelmente será realizado um segundo turno, no dia 07 de julho. //REUTERS