Erdogan diz que atentado em Istambul é 'propaganda antiturca'

ANCARA - O presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, afirmou nesta terça-feira, 28, que o objetivo do atentado que matou ao menos 31 pessoas hoje no Aeroporto Kemal Ataturk, em Istambul, é prejudicar a Turquia por meio da morte de inocentes.

"É claro que o objetivo desse ataque não é específico, mas sim criar material de propaganda contra o nosso país usando sangue inocente", disse o presidente.

Erdogan ainda prometeu usar "medidas decisivas" contra grupos terroristas após o ataque.

Tanto o Estado Islâmico como os separatistas do Partido Trabalhista Curdo (PKK) tem lançados atentados na Turquia nos últimos anos. A Turquia participa da coalizão contra o EI na Síria e no Iraque e é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). /AP