Erdogan e Putin querem cessar-fogo na Síria ‘assim que possível’

ANCARA - O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, conversou na quinta-feira por telefone com seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre um cessar-fogo "assim que possível" na Síria, informou a imprensa turca.

Ancara espera que haja uma trégua em Alepo, no norte da Síria, por ocasião do Aid al-Adha, a festa muçulmana do sacrifício, que começa na Turquia no dia 12 de setembro.

Erdogan disse a Putin que é essencial estabelecer um cessar-fogo "assim que possível", revelou a agência Anatolia. Os dois líderes concordaram em intensificar os esforços nesse sentido.

O chefe de Estado turco encontrou Putin e o presidente americano, Barack Obama, durante a reunião do G20 na China, e declarou que ambos avaliam ser essencial um acordo para a trégua em Alepo.

Ibrahim Kalin, porta-voz de Erdogan, declarou na terça-feira que um cessar-fogo em Alepo deve ser seguido por uma trégua de 48 horas, para verificar se as forças do regime e da oposição de fato suspenderam os combates.

A Rússia apoia o regime em Damasco enquanto a Turquia exige a saída do presidente sírio Bashar Assad. / AFP