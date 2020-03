Erdogan e Putin se reunirão na Rússia para tratar sobre situação na Síria

ISTAMBUL - Os presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e da Rússia, Vladimir Putin, se reunirão na quinta-feira, 5, em Moscou, para discutir a situação no noroeste da Síria, onde a Turquia iniciou uma ofensiva contra o governo de Bashar Assad, apoiado pelo Kremlin.

Nesta segunda-feira, 2, Erdogan disse que espera alcançar um cessar-fogo para por fim à violência na região de Idlib, principal foco dos conflitos atualmente. "Vou a Moscou na quinta para discutir os acontecimentos (na Síria) com Putin. Espero que ali se tomem as medidas necessárias como um cessar-fogo e que encontremos uma solução para este assunto", disse o presidente em Ancara.

Já o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov declarou que a cooperação russo-turca na Síria é de "grande importância" e confirmou a reunião entre os presidentes. "Mantemos nosso compromisso quanto aos acordos de Sochi, estamos a favor da integridade territorial da Síria, apoiamos a luta contra os terroristas (...) e damos, naturalmente, uma frande importância aos nossos sócios turcos", disse.

As relações entre Turquia e Rússia se degradaram nas últimas semanas devido à situação na província síria de Idlib, onde foram registrados combates que mataram 33 soldados turcos.

No domingo, 1º, a Turquia, que apoia alguns grupos rebeldes na Síria, anunciou o início da operação "Escudo da Primavera" para contra-atacar uma ofensiva das tropas governamentais em Idlib, última província síria sob controle dos grupos jihadistas e rebeldes.

A ofensiva provocou tensões entre Turquia e Rússia, que, apesar de apoiarem forças opostas, reforçaram sua cooperação na Síria. As forças turcas derrubaram dois aviões sírios, cujos pilotos escaparam de paraquedas, e mataram 19 soldados sírios. Equanto isso, com o apoio da aviação russa, o governo sírio executa uma ofensiva perto da fronteira com a Turquia. /AFP