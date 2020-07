Erdogan faz visita simbólica à Santa Sofia após reconversão em mesquita

ISTAMBUL - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, visitou neste domingo, 19, a antiga basílica de Santa Sofia, localizada em Istambul, a primeira vez desde a polêmica reconversão do museu em mesquita, na semana passada.

O porta-voz da presidência turca, Ibrahim Kalin, afirmou neste domingo que os mosaicos representando figuras cristãs na antiga basílica bizantina serão cobertos com cortinas durante as orações muçulmanas.

Em entrevista à emissora NTV, Kalin disse que alguns mosaicos de Maria e Gabriel, posicionados na direção de Qiblah, onde os muçulmanos se direcionam durante a oração, seriam cobertos com cortinas. Ele disse que os mosaicos de Jesus e outras figuras cristãs não representam um obstáculo para as orações muçulmanas porque não estão localizadas na direção de Qiblah.

Erdogan observou os trabalhos de reconversão no interior do prédio, informou a presidência, que divulgou fotos de andaimes. A visita, inesperada, aconteceu dias antes da primeira oração muçulmana no local desde a sua reconversão em mesquita, prevista para a próxima sexta-feira.

Na semana passada, o mais alto tribunal administrativo da Turquia revogou uma decisão governamental de 1934 que conferia a Santa Sofia o status de museu. Quando a decisão se tornou pública, Erdogan anunciou a reconversão do prédio em mesquita.

Segundo a Autoridade de Assuntos Religiosos (Diyanet), 500 pessoas participarão da oração coletiva de sexta-feira.

A decisão de restituir a basílica ao culto muçulmano gerou críticas no exterior, principalmente na Grécia, país que acompanha de perto o destino do patrimônio bizantino na Turquia. O papa Francisco se manifestou "muito aflito" com a reconversão./AFP e Reuters