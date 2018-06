Erdogan: protestos devem ser encerrados em 24 horas O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou nesta quarta-feira que deu ordens para seu ministro do Interior para que as manifestações contra seu governo, que agitam o país há quase duas semanas "sejam encerradas em 24 horas", informa a edição online do jornal britânico Financial Times (FT).