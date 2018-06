Erdogan vai se reunir com manifestantes em Istambul

O anúncio foi feito horas depois de Erdogan ter dado um "aviso final" para os manifestantes, para que saíssem do parque, local de grandes protestos nas últimas duas semanas.

Erdogan vai se reunir com oito artistas e dois representantes do Solidariedade Taksim, grupo que coordena a maior parte das manifestações em Gezi, informou a Anatólia. O encontro, que vai acontecer ainda nesta quinta-feira, será o primeiro do premiê com um grupo diretamente envolvido na ocupação. Fonte: Associated Press.