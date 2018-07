Eritreus matam 5 turistas Pistoleiros da Eritreia mataram cinco turistas estrangeiros na região de Afar, no norte da Etiópia. Os mortos no ataque, ocorrido na noite de segunda-feira, são da Alemanha, da Hungria, da Itália, da Austrália e da Bélgica. O governo etíope afirmou que rebeldes da Eritreia costumam atravessar a fronteira para fazer ataques na região de Afar. A TV etíope informou que dois turistas saíram feridos do ataque e outro escapou ileso.