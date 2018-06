Erros deixaram missão dos EUA na Líbia vulnerável

Apesar dos erros, o Conselho de Revisão de Responsabilidades determinou que nenhuma autoridade norte-americana ignorou ou violou, individualmente, suas funções. Além disso, o órgão também não encontrou evidências de indisciplina. Por outro lado, o conselho descobriu que, ao contrário dos relatos iniciais, não houve protesto do lado de fora da missão e culpou completamente os terroristas pelo incidente.

O Departamento de Estado enviou uma versão confidencial do relatório para legisladores na terça-feira e divulgou uma versão não confidencial mais tarde. O documento faz 29 recomendações para aprimorar a segurança da embaixada. A secretária de Estado Hillary Clinton disse ter aceitado toda. As informações são da Associated Press.